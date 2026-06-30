◇ナ・リーグカブス−メッツ（2026年6月29日シカゴ）マウンドを降りる背番号18を満員の本拠地がスタンディングオベーションで送った。カブスの今永昇太投手（32）が29日（日本時間30日）、本拠地でのパドレス戦に先発登板し、7回途中2失点。2-2のこの回先頭打者クロネンワースを抑えた場面で役目を終えた。ナ・リーグを代表する強打者ぞろいの相手に初回は2三振も奪って3者凡退の最高の滑り出し。3、4回と連打を重ねられ