従来の保険証から「マイナ保険証」に切り替わったことを受け、期限が切れた従来の保険証でも保険診療を受けられる暫定措置を7月末まで設けていましたが、きょう、上野厚生労働大臣は「延長は考えていない」と述べました。保険適用で診察を受ける際に必要な健康保険証は、去年12月に「マイナ保険証」に移行しましたが、7月末までは期限が切れた従来の保険証でも保険診療を受けられる暫定措置が設けられています。この暫定措置につい