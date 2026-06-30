◆FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦日本 2 - 1 ブラジル（ヒューストンスタジアム）FIFAワールドカップ2026で、日本がブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨みました。優勝5回を誇る強豪と激闘を演じた「森保ジャパン」。最後まで手に汗握る一戦となりました。FIFAランキング18位の日本は、6位のサッカー王国ブラジルと対戦。前半29分、日本はパスカットから一気にブラジルゴールに迫ります。佐野海舟（さの・かい