◇サッカー FIFAワールドカップ2026 ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(日本時間6月30日、ヒューストン・スタジアム)サッカーの板倉滉選手がキャプテンの振る舞いをみせピッチを去りました。W杯開幕直前に遠藤航選手がケガにより離脱したことで、新しくキャプテンに就任した板倉選手。『頼むぞ！』と思いを託され日本を引っ張ってきました。そして、サッカー日本代表はベスト16進出をかけ強豪・ブラジルとのノックアウト