日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３０日、俳優の亀梨和也（４０）と、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実（３９）が結婚を発表したことを報じた。２人はそれぞれ所属事務所の公式サイトを通じて連名で結婚を発表。田中が第１子を妊娠していることも明らかにした。火曜コメンテーターを務めるタレントのヒロミは「発表前に連絡いただいて『こういうふうになります』というの