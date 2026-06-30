◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。前半にＭＦ佐野海舟の華麗な右足ミドルで先制したものの、後半にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれ、１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムにＦＷマルチネリに決勝ゴール