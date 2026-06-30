30日午前、佐賀県伊万里市の寺で火事があり、本堂など複数の建物が焼けました。警察や消防によりますと、午前3時40分ごろ、佐賀県伊万里市松島町の圓通寺（えんつうじ）で「寺から火が出ている。火が2階までいきそうだ」などと119番通報がありました。 消防が駆けつけ、火はおよそ7時間後に消し止められましたが、圓通寺の本堂や、住職や僧侶が居住する庫裏（くり）などが焼けたということです。庫裏には住職ら3人がいまし