フジテレビで３０日未明に放送されたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の決勝トーナメント１回戦「日本×ブラジル」の平均視聴率（関東地区）は世帯１５・９％、個人８・４％だった。ビデオリサーチ社が同日発表した。フジテレビによると、世帯の瞬間最高視聴率は１９・７％で、試合終了間際の午前３時５６分だった。この試合は、ＮＨＫＢＳも、元日本代表の本田圭佑さんの解説で中継していた。