7月は、2500品目以上の食品が値上げとなります。7月1日から値上げされるのは山崎製パン、フジパン、敷島製パン、第一パンの一部商品です。即席麺でも、東洋水産やエースコック、サンヨー食品が値上げします。伊藤ハム米久もハム・ソーセージなどの160品目を値上げするほか、湖池屋も、ポテトチップスなどの8品目で、順次、値上げか内容量を減らす実質値上げを行います。7月の食品値上げは2566品目で、「パン」や、即席麺を中心とし