アニメ『鬼滅の刃』と温泉テーマパーク「箱根小涌園ユネッサン」（神奈川県箱根町）のコラボイベント「鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 〜藤の花の休息〜」が2026年7月18日〜10月4日の期間に開催される。【画像】コラボ風呂やコラボサウナのイメージ、ホテルのコラボルームも『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ『鬼滅』の世界観を全身で体感できるイベント。箱根小涌園を満喫する5人のキャラクターたちを