【ナイロビ共同】国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ（HRW）は28日、西アフリカ・マリで4月に起きたイスラム過激派などによる複数都市への一斉攻撃以降、過激派とマリ軍事政権の双方が住民を殺害したとする報告書を発表した。HRWは、双方が「民間人に再び危害を加えている」と非難し、国際人道法の順守を求めた。マリでは4月25日、国際テロ組織アルカイダ系の「イスラムとムスリムの支援団」（JNIM）と遊牧民トゥアレグ