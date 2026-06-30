◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦（２９日、エスタディオ・モンテレイ）ＦＩＦＡランク７位のモロッコは同８位のオランダと対戦。前半を０―０で折り返した。前半３７分にオランダのＤＦファンヘッケの額に相手選手のスパイクが当たり、出血した。医療用のホチキスで留める応急処置でプレーは再開された。ＳＮＳでは「すごい出血」「出血してホチキスで留めたとかゾゾゾってする」「ホチキスで頭の傷を留めるの