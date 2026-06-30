２７日、カザフスタン・カルカラで行われた騎馬競技。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）【新華社アルマトイ6月30日】カザフスタン南部アルマトイ州カルカラで27日、大規模な民族文化イベントが開かれた。馬術ショーや馬の群走、騎馬競技、文化公演などが行われ、数万の観衆が集まった。２７日、カザフスタン・カルカラで草原を駆ける馬の群れ。（ドローンから、アルマトイ＝新華社記者／李任滋）２７日、カザフスタン・カルカ