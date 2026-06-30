アメリカはイランと30日に協議を行うとしていますが、イラン側はこれを否定しました。アメリカとイランは、ホルムズ海峡の管理をめぐって対立し、攻撃の応酬が続いていましたが、トランプ大統領は29日、カタールの首都ドーハで30日にイランと協議を行うと述べました。トランプ大統領：（30日の）ドーハでの協議は重要かもしれないし、そうでないかもしれない。ホワイトハウスのレビット報道官はFOXニュースで、ウィトコフ特使とト