中国商務省が日本の防衛省・防衛研究所などを新たに輸出規制リストに加えたと発表したことについて、小泉防衛大臣は「中国側に説明を求める」との考えを示しました。小泉進次郎 防衛大臣「決して許容できるものではなく、経済産業省および外務省から中国側に対し強く抗議するとともに、措置の撤回を求めたと承知しています」中国商務省は29日、日本の20の機関や企業を新たに輸出規制リストに加え、軍民両用品の輸出を禁止する