タレントの山口もえさんが6月29日、自身のインスタグラムを更新。夫・爆笑問題の田中裕二さんと2人で人間ドックを受診したことを報告しました。【写真を見る】【 山口もえ 】夫・爆笑問題の田中裕二と『人間ドック』で “ラブラブ手繋ぎショット” 「私をおいてさっさと家に帰るって…どうなん？」と愚痴も山口さんは投稿の中で、もともと人間ドックに行ったことがなかった自身を、田中さんが「一緒に行こうよ」「病院のランチ