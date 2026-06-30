豪中銀議事録目標達成のために利上げ含め必要な対応を取る 豪中銀議事録（6月16日開催分） 3会合連続の利上げが経済に及ぼす影響を評価するには、しばらく時間がかかる 現時点では概ね予想通りの効果が出ている 必要に応じて政策金利引き上げなど、必要ならば何でもする 燃料価格の混乱を受け、基調インフレはある程度上昇する可能性が高い