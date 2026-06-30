◆米大リーグアスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ドジャースの先発左腕エリク・ラウアー投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、敵地・アスレチックス戦に先発し、初回にいきなりスーパープレーを見せた。初回は、「１番・指名打者」で出場した大谷翔平投手（３１）が一ゴロに倒れるなど無得点に終わったドジャース。直後の守備で、先発のラウアーは先頭のボルテに