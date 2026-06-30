国家公務員に30日、夏のボーナスが支給され、一般職の平均支給額はおよそ73万8500円で、4年連続の増額となりました。内閣人事局によりますと、管理職を除く、一般職の国家公務員に支給された夏のボーナスの平均支給額は、去年からおよそ3万1800円増え、およそ73万8500円となりました。民間企業の好調な賃金状況を背景にした人事院勧告に基づくもので、4年連続の増額です。一方、総理大臣や閣僚の上乗せ分の給与・手当を支給しない