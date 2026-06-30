国家公務員に夏のボーナスが支給されました。管理職を除く一般行政職の平均支給額はおよそ73万8500円で、去年よりも3万1800円、増加しています。民間企業のボーナスにあたる国家公務員の「期末・勤勉手当」がきょう（30日）支給され、一般職の平均支給額は去年よりもおよそ3万1800円多いおよそ73万8500円でした。人事院勧告に基づく給与法の改正などにより▼月々の平均給与が1万500円、引き上げられたことに加えて、▼ボーナスの支