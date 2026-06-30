外国為替市場で円相場がおよそ39年半ぶりに1ドル＝162円前半まで下落しました。【映像】1ドル＝162円台、約39年ぶりの円安水準に円相場はアメリカの利上げ観測の高まりによる日米の金利差を意識した円売りドル買いが強まり、先週から、1986年12月以来の円安水準に迫っていました。しかし投機的な動きも重なり、円相場は、午前10時前に一時1ドル＝162円前半まで下落しました。市場関係者は市場で意識されていたおよそ39年半