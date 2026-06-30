ｋｕｂｅｌｌはしっかり。同社は３０日、グループ会社で業務代行サービス「タクシタ」を提供するｋｕｂｅｌｌパートナーが、秋田銀行と顧客紹介に関する協定を締結したと発表。これを手掛かり視した買いが株価を下支えしたようだ。「タクシタ」を秋田銀の顧客に対し提供し、地域の中小企業の業務効率化と生産性の向上に寄与していく。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表