JR西日本によりますと、きょう（30日）午前１０時３８分頃、姫新線の美作江見駅～美作土居駅間で列車が鹿と接触したため、車両と線路を確認しているということです。 このため、30日午後１０時５０分現在、姫新線の一部列車に遅れがでています。 美作土居～佐用［一部列車遅延］