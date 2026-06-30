瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降も雲に覆われやすく、岡山県北部では夕方になると、局地的に雨雲がかかるでしょう。日中の最高気温は岡山で32度、津山で31度、高松で30度の予想です。29日と同じくらいの気温になるでしょう。 7月1日は前線や湿った空気の影響で曇りになり、夕方からは次第に雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で20度、高松で22度でしょう。日中の最高