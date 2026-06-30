東根市によりますと、きのう午後７時２０分ごろと、午後９時ごろに、山形県東根市長瀞でそれぞれクマ１頭が目撃されました。 長瀞では、きのうこのほかに４件の目撃情報がよせられていました。 市が注意を呼びかけています。