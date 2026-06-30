【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NELKEのRIRIKO（Vo＆Gu）が、DJを務めるFMヨコハマの新レギュラー番組『そろそろ寝る件』がスタートする。 初回は7月6日25時30分より放送される。 ■「ラジオDJに憧れ過ぎて学生時代は放送委員に」（RIRIKO） 初回放送では、RIRIKOが自身初となるレギュラーラジオ番組への意気込みを語る他、NELKE結成までの歩みやバンドのルーツについてもトークを