29日（月）午後３時４０分頃、熊本市東区京塚本町の路上で、女子中学生が徒歩で帰宅中、車に乗った男からつきまとわれる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢４０～５０歳代〇体格中肉〇頭髪茶髪（七三分け）〇車の特徴黒色のＳＵＶ型です。 警察は、〇防犯ブザーを携帯し、すぐ使えるように準備しておく〇不審者を見たら、すぐに逃げて、安全な場所で１１０番する〇できるだけ人通りの多