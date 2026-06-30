久々に“ぼったくり貴族”のお出ましだ。国際オリンピック委員会（IOC）委員のカール・シュトス氏（オーストリア）が、6月28日までにスイスのローザンヌで共同通信の取材に応じ「私たちは再び日本で冬季五輪を行いたいと考えている」と発言。彼は冬季大会の招致計画を評価する「将来開催地委員会」のトップを務める“五輪貴族”だ。【もっと読む】IOCバッハ会長が連日“KY”失言寝言で大ひんしゅく！ 広島訪問で火に油（2021年）