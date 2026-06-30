フタを開ければダブルスコアの惨敗だった。投票翌日、29日開票の東京・杉並区長選で、自民党はリベラル系首長の象徴的存在である現職・岸本聡子区長（51）に敵意ムキ出し。27年ぶりに党推薦候補として元区議会議長の大和田伸氏（45）を擁立したが、10万票以上を獲得した岸本氏に6万票差もつけられ、返り討ちに遭った。【もっと読む】地方での「高市効果」に限界か…東京・清瀬市長選で自民現職が共産候補に敗れる衝撃「片山さつ