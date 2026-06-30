W杯が盛り上がる中、俳優の松平健（72）のサッカーリフティングが上手すぎると話題になっている。【写真】「最後の異端者 評伝美輪明宏」平坂純一著／扶桑社（選者：佐高信）タウンワークのCMで、マツケンサンバの金ピカ衣装に草履といういで立ちで安定感のあるリフティングをしてみせる様子に、ネット上は「リフティングは本物？」「ホントにマツケンなんだ、すごい」と興味津々。映像はCGなどを駆使したものかはハッキリしな