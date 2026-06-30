記事ポイントペリカン石鹸のボディ用さらさらパウダーせっけんさらさらパウダー6.3％で皮脂・汗を吸着洗浄しずく型石鹸でワキや足指の汗ゾーン直洗い ペリカン石鹸が、ボディ用「さらさらパウダーせっけん」を発売しました。夏の不快な肌悩みである汗・皮脂のベタつきや、お風呂上がりの汗だく問題に着目したせっけんです。さらさら、冷感、吸着洗浄などの要素を詰め込んだ、酷暑な夏向けのボディ用せっけんとして登場してい