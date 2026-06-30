陸上自衛隊富士駐屯地は、部下隊員に対するパワハラ行為があったとして、隊員1人を懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊富士駐屯地･情報学校に所属する50代の2等陸佐です。富士駐屯地の発表によりますと、この2等陸佐は、2023年5月ごろから7月ごろまでの間、部下隊員に対して、不適切な言動により精神的苦痛を与え、精神疾患を発症する一因となったということです。また、同年11月には、会議の場で上官