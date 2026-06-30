福岡・田川市の住宅地で、地面が陥没し建物が飲み込まれた。けが人はいなかったがバイク1台が落ちたことも確認された。陥没は台風などによる大雨の影響で発生したとみられ、市などが復旧作業にあたっている。巨大な穴に飲み込まれた建物とバイク福岡・田川市の住宅密集地で、突然、市道沿いの地面が陥没した。巨大な穴は道路ごと建物を飲み込んでいた。この穴の大きさは縦約5メートル、横約3メートル、深さ約5メートル。通報を受け