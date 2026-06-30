逮捕された男は、土地の管理者から請け負った整地作業中に殺害用の穴を掘ったとみられる事が捜査関係者への取材で分かりました。広島市の無職・倉本幹太容疑者は、今年3月、三原市の会社敷地に掘った穴に徳田雅希さんを埋めて殺害した疑いがもたれています。警察は、倉本容疑者と徳田さんが東広島市のリフォーム会社社長・川本健一さんが殺害された事件の“共犯関係”にあり、倉本容疑者が口封じのため徳田さんを殺害したとみてい