パラグアイ政府は29日、6月30日をとすることを発表した。FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）、パラグアイ代表はドイツ代表と対戦。1-1で迎えたPK戦を4-3で制し、ベスト16進出を決めた。この歴史的快挙を受け、サンティアゴ・ペニャ大統領は試合後に自身のSNSを更新。翌30日を臨時で国民の祝日とすることを発表し「パラグアイ国民全員でこの偉業を祝おう！」と呼びかけた。2025年に制定された法律に基