中道改革連合の重徳国対委員長は、衆議院の与党の委員長が衆院議員の定数削減法案と「副首都」法案を審議入りさせたことについて、「政府・与党のみならず、議長や議運委員長の見識も問わなければならない」と厳しく批判しました。国会では、野党側が衆参両院で本会議や委員会での審議を拒否する事態となっており、衆院議員の定数削減法案と「副首都」法案は野党側が欠席する中、与党側の出席のみで審議入りしました。中道改革連合