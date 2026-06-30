クマによる人的被害が増加する中、環境省は30日、東北を中心とした生息地で個体数調査を始めると明らかにした。山中にカメラを設置し、期間は9月末ごろまで。2026年度内にも生息地や県ごとの個体数を推計して公表する。環境省によると、26年度は東北6県と新潟県を含む六つの生息地が対象で、カメラ計約800台を設置する。通過する個体の撮影と、餌で呼び寄せての撮影を組み合わせて頭数をカウントし、個体数を推計する。30日
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