◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３０日・弘前）巨人・山田龍聖投手（２５）が、きょう３０日のヤクルト戦（弘前）から今季初昇格することが分かった。前日にコンディション不良のため登録抹消となった中川に代わり、左のリリーフとして加わる見込み。２９日時点で１軍の救援左腕は高梨のみだった。２１年ドラフト２位でＪＲ東日本から入団。５年目の今季はファームで２１登板（６先発）し２勝４敗２セーブ、防御率３