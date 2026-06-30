『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月30日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】味噌のプラ容器「水洗いするとプラ資源になります！」「洗わない場合はプラ資源ではなく、可燃ごみ（不燃ごみ）」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「味噌のプラ容器は水洗いするとプラ資源になります！」と投稿。 味噌がこびりついたプラ容器