ジョイフルは、7月7日15時から「2026年夏の新グランドメニュー」の販売を開始する。暑い季節に向けた新メニューとして、うなぎメニューや「ユーリンチーうどん」を発売するほか、一部の人気メニューでは価格を引き下げる。新メニューでは、炭火で香ばしく焼き上げてから蒸したうなぎを使用した「うな丼」「うなぎ二倍盛り重」と、つるモチ食感のうどんに唐揚げや野菜、特製甘酢ダレを合わせた「ユーリンチーうどん」を展開する。ま