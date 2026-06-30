とんかつ専門店「かつや」は7月3日、「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼」と「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食」を発売する。期間限定メニューで、大判サイズの豚肉を特製生姜ダレで香ばしく焼き上げた「大判豚の生姜焼き」と、サクサク食感の揚げたてチキンカツを一度に楽しめる。かつやらしいボリューム満点の一品として展開する。かつや〈「ダブル」「トリプル」の2サイズをラインアップ〉販売ラインアッ