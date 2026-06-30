元テレビ朝日社員の玉川徹氏が30日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。サッカー日本代表を「拍手喝采で迎えたい」とたたえた。日本時間30日に行われたサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦で、日本はブラジルと対戦。前半に佐野海舟が先制したものの後半で逆転を許し、1−2で惜敗した。キャスターのフリーアナ羽鳥慎一が「本気のブラジルにW杯で1点差で負けて、日