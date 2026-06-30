奈良県内の５０代の女性の自宅に侵入したとして、奈良県の中学校教員の男が緊急逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、奈良県平群町に住む奈良県内の公立中学校教員の男(39)です。 30日午後11時ごろ、奈良県内に住む女性の娘から「裏庭に不審者。誰?と言うと立ち去る」と通報がありました。 警察によりますと、男は女性の家の裏庭に潜んでいて、洗濯物を干していた女性の娘に見つかり声をかけられて逃走。その後、