女優黒木華が主演する、カンテレ・フジ系ドラマ「銀河の一票」（月曜午後10時）29日最終回の視聴率が5・0％だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は2・9％。同作は、政界を追い出された主人公（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックのママ（野呂）をスカウトし、東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな選挙エンターテインメント。オリジナル脚本で、若くして政治の世界で生きてきた女性と市井に生きる