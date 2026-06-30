◇インターリーグブルージェイズ−メッツ（2026年6月29日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は29日（日本時間30日）、本拠地でのメッツ戦に「4番・三塁」で先発出場。4打席3打数無安打2三振、1死球に終わった。とはいえ、チームは2―1で勝利。連敗を6で止め借金を5に戻した。岡本は節目の20本塁打にあと1と迫っているが、これで3戦連続無安打、打率．236となった。