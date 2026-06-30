タレントで美容家のIKKO（64）が30日までにインスタグラムを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなった俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。IKKOは「私たちの愛する美輪先生」と書き出し、「訃報に触れ、先生に手を合わせに行かせていただきました」と報告。「先生の周りは、まるで先生が微笑んでくれているような気配を感じる、とても神聖な空気感でした」とその場の様子を振り返