ドル円が40年ぶりに162円突破、政府圧力で日銀利上げ遅れるとの見方 仲値にかけてドル買い・円売りが加速しドル円は約40年ぶりに162円大台を突破、一時162.40円をつけた。 米年内利上げ観測と日銀追加利上げ観測が後退しており、円売り・ドル買いが進んでいる。高市政権が「骨太方針」を通じて日銀に適切な金融政策を求める見通しで、日銀の年内利上げ観測が後退している。 政府の「骨部方針」に「強い経済の実現に向け適