２９日、「人民至上」音楽会を鑑賞する習近平氏ら中国共産党と国家の指導者。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京6月30日】中国共産党創立105周年を祝う「人民至上」と題した音楽会が29日夜、北京で開かれた。習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら党と国家の指