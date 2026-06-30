衆議院と参議院はきょう（30日）、国会議員の2025年分の所得に関する報告書を公開しました。議員1人あたりの平均所得は3003万円で、前回の24年分と比べて490万円増え、2年ぶりの増加となりました。公開の対象となったのは2025年の1年間を通じて在職した衆院議員293人と参院議員178人の合わせて471人で、最も多かったのは自民党の中西健治衆院議員で、11億4015万円でした。次いで自民党の田村憲久衆院議員が10億2350万円でした。高