トヨタ自動車が軟調推移。外国為替市場でドル円相場がこの日、１ドル＝１６２円台に乗せ、１９８６年１２月以来、およそ３９年半ぶりの円安圏に突入した。もっとも円安進行を受けて自動車株に買い向かう姿勢は限られており、トヨタ株は断続的な売り物に押される展開となっている。２９日発表の同社の５月グローバル販売台数（レクサス含む）は前年同月比７．２％減の８３万４２７９台となり、４カ月連続で前年割れとなった